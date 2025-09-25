América regresó a la Ciudad de México con tres puntos en la bolsa tras haberle ganado a Atlético de San Luis y ahora, tienen en la mira el Clásico Capitalino frente a Pumas del próximo sábado, un partido al que Álvaro Fidalgo espera llegar en las mejores condiciones posibles toda vez que no se encuentra todavía en óptimas condiciones por el golpe en la rodilla que recibió en el Clásico Nacional contra Chivas.

El propio Álvaro Fidalgo se encargó de confesar cual su estado físico de cara al próximo sábado que reciban a Pumas y aceptó que es difícil pensar que ya estará al 100 por ciento, pero espera que en estos días previos, pueda alcanzar un estado cercano al ideal para poder ser parte del Clásico Capitalino con América.

“Lo fácil sería parar, pero como no tengo una lesión, ya saben como soy, un jugador que quiere estar siempre presente. Esto con dos o tres semanas en las que pare y esté un poco descansado, se iría rápidamente, pero es difícil con el calendario. Hay que jugar 30 minutos o 45 porque si no es complicado. Ojalá el sábado pueda estar más cerca, aunque sea difícil estar al 100, pero más cerca. Luego aprovechar la Fecha FIFA y el parón para ahí sí volver a estar al 100 por 100”, explicó.

¿Qué lesión tiene Álvaro Fidalgo en la rodilla que lo tiene entre algodones en América?

En ese mismo sentido, el propio Álvaro Fidalgo se encargó de explicar que es lo que tiene toda vez que su problema en la rodilla no es una lesión como tal sino una condición llamada rótula bipartita, a cual tiene desde su nacimiento y que ante cualquier golpe de consideración en la rodilla, le genera mucha molestia debido a la gran sensibilidad que tiene en esa zona, lo cual en América saben perfectamente.

“Recibí dos golpes, tengo un tema en la rodilla, no es una lesión ni muchísimo menos, ya lo expliqué muchas veces, es algo con lo que nací, tengo la rotula de diferente manera que los demás y precisamente es eso. Cuando me llevo golpes como los que me llevé contra Juárez o contra Chivas al final lo sufro un poco”, compartió Álvaro Fidalgo para aclarar que los cuidados que le tienen en América no son por una lesión.

Cabe resaltar que en los dos últimos partidos de las Águilas, Álvaro Fidalgo no fue titular justamente por no encontrarse en óptimas condiciones físicas; contra Rayados jugó 45 minutos y contra Atlético de San Luis estuvo en el campo 30 minutos. Dicho esto, es una incógnita cuanto tiempo podrá participar frente a Pumas.

Álvaro Fidalgo ya saborea el Clásico Capitalino contra Pumas

Independientemente de que pueda participar como titular o como suplente en el Clásico Capitalino contra Pumas, Álvaro Fidalgo ya saborea el duelo contra Pumas toda vez que le parece que es un enfrentamiento que disfruta y que todos quieren jugar.

“Los Clásicos siempre son así, son duros siempre los Clásicos contra Pumas, buenos partidos para jugar, de los partidos que todos queremos jugar y todos disfrutamos. El sábado espero que sea una gran noche con nuestra gente en el estadio, se lo merecen, nos lo merecemos y seguimos con todo para adelante”, comentó Álvaro Fidalgo a unos días del Clásico Capitalino desde la trinchera de América.

Será este viernes cuando el técnico André Jardine haga el parado táctico de su equipo cuando tome la determinación del rol que jugará Fidalgo ante la Universidad y si irá de inicio o bien, se mantiene como revulsivo en el segundo tiempo.