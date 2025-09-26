América vs Pumas se encaran en el Clásico capitalino de la Jornada 11 en la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

América vs Pumas es el partido estelar en la actividad del sábado 27 de septiembre en la Jornada 11 de Liga MX, el Clásico capitalino que suele estar lleno pasión.

América vs Pumas: Pronóstico del Clásico capitalino de la Jornada 11 de la Liga MX

El pronóstico del Clásico capitalino en la Jornada 11 de la Liga MX, es victoria de las Águilas con marcador de 2-1 sobre los Pumas.

América vs Pumas: Posibles alineaciones del Clásico capitalino de la Jornada 11 de la Liga MX

El América recibirá con esta posible alineación a Pumas, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Luis Malagón Kevin Álvarez Sebastián Cáceres Ramón Juárez Cristian Borja Israel Reyes Álvaro Fidalgo Erick Sánchez Alejandro Zendejas Allan Saint-Maximin José Zuñiga

Pumas buscará sorprender al América con esta posible alineación, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Keylor NAvas Pablo Bennevendo Nathan Silva Rubén Duarte Álvaro Angulo Adalberto Carrasquilla Santiago Trigos Jorge Rubalcava Pedro Vite Alan Medina Guillermo Martínez

América vs Pumas: A qué hora y dónde ver el Clásico capitalino de Liga MX

América vs Pumas juegan el Clásico capitalino de la Jornada 11 de la Liga MX, a partir de las 21:05 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La plataforma ViX, TUDN y el Canal 5 transmitirán el partido America vs Pumas, duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: America vs Pumas

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 5

¿Cómo llegan América y Pumas al Clásico capitalino de la Jornada 11 de Liga MX?

América llega en buen momento al Clásico capitalino de la Jornada 11 contra Pumas.

En la Jornada 10 de la Liga MX, America visitó al San Luis y salió con los tres puntos en su bolsa.

Con el triunfo en San Luis, América alcanzó 21 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.

Por su parte, después de dejar ir la victoria en casa ante Tigres en la Jornada 9, Pumas perdió en la Jornada 10 con el FC Juárez.

Con 13 puntos, Pumas cayó hasta el noveno lugar de la Liga MX, por lo que una derrota con América podría sacarlo de la zona de clasificación.