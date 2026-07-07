Hasta Robert Pattinson ha reaccionado al México vs Inglaterra del pasado domingo 5 de julio en el Mundial 2027 asegurando que fue un “juego increíble”.

“Qué partido tan increíble. No pude ver todo, tuve que esperar”. Robert Pattinson

Declaró el actor británico Robert Pattinson desde la alfombra azul en el estreno mundial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, donde interpreta al villano Antínoo.

Así como Robert Pattinson contó que vio el partido de México vs Inglaterra nada más ni nada menos que desde el set de Batman, donde se encontraba rodando la segunda entrega, por lo que al parecer la pasión futbolera lo hizo desconcentrarse.

“Esta mañana estaba rodando Batman, así que probablemente estuve bastante terrible en una de las escenas.” Robert Pattinson

Robert Pattinson on the FIFA World Cup match between Mexico and England last night:



"What an amazing game. I couldn't watch the whole thing, I had to wait. I was shooting Batman this morning, so I was probably pretty terrible in one of the scenes." pic.twitter.com/dft1azKWrO — Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) July 6, 2026

El México vs Inglaterra, uno de los partidos con más reacciones del Mundial 2026

Tras la reacción del actor británico, Robert Pattinson al cardíaco partido del México vs Inglaterra, sin duda ha hecho que este encuentro del balón pie pase como uno de los más comentados del Mundial 2026.

Pues pese a la derrota de México con un marcador 3 - 2 a favor de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el partido superó las expectativas de la afición alrededor del mundo.

Haciendo que el México vs Inglaterra, sea uno de los partidos del Mundial 2026 que pasará a la historia, tal y como lo ha dicho el ex delantero sueco Zlatan Ibrahimović.

O lo que el propio Jude Bellingham, quien fuera la figura de Inglaterra, tras marcar dos goles en el encuentro, asegurar lo increíble que fue jugar en el mítico Estadio Azteca, además de lo difícil que fue vencer a México.