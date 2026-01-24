Año mundialista, año de decisiones. Marcelo Flores ya tomó la suya desairando a la Selección Mexicana para elegir a Canadá. El DT del Tri, Javier Aguirre, le deseó suerte.

Javier Aguirre revela que Marcelo Flores desairó a la Selección Mexicana

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, reveló que, Marcelo Flores, jugador de Tigres en Liga MX, al no ser tomado en cuenta para los partidos contra Panamá y Bolivia, decidió jugar por Canadá en el futuro.

Javier Aguirre aseguró que no hay rencores ni problemas por la decisión de Marcelo Flores: “Lo trajimos en su día, hablamos con él y tomó su decisión, es válida, busca su espacio, yo haría lo mismo si mis padres nacieran en otro país”, dijo El Vasco.

Aguirre reiteró que son decisiones personales que hay que respetar, “es un muy buen jugador, el año pasado no tuvo tanta continuidad, él decidió jugar para Canadá, vamos a ver en qué termina esta historia”, sentenció el DT.

Marcelo Flores no jugará el siguiente amistoso de la Selección de Canadá por un increíble error (Alejandro Alfaro)

¿Qué necesita Marcelo Flores para jugar con Canadá?

A unos meses del Mundial 2026, Marcelo Flores está a tiempo de cambiar de selección y pelear por un lugar con Canadá para la máxima justa del futbol.

El One Time Switch sí aplica en el caso de Marcelo Flores, ya que los tres juegos que disputó con Selección Mexicna fueron antes de cumplir 21 años.

Además, dichos partidos no fueron en Mundial o en una final continental avalada por la FIFA.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana

Marcelo Flores disputó tres partidos con la Selección Mexicana, ante Surinam en Nations League y dos amistosos contra Chile y Guatemala.

Los tres partidos fueron cuando Gerardo Martino era entrenador del Tri. Con Jaime Lozano fue convocado a la Copa América 2024, pero no jugó.

Javier Aguirre convocó una vez a Marcelo Flores, para los amistosos con Nueva Zelanda y Canadá en septiembre del 2024, pero se quedó en la banca.