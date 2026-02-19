Son 7 futbolistas mexicanos los que juegan actualmente los torneos de la UEFA, con lo que ganan puntos rumbo al Mundial 2026.
Jorge Sánchez y Álvaro Fidalgo se sumaron recientemente a equipos de Europa, y con ello, son parte de alguno de los torneos de clubes la UEFA en 2026.
Estos son los 7 futbolistas mexicanos que juegan torneos de la UEFA en 2026:
Champions League
- Obed Vargas | Atlético de Madrid
Europa League
- Edson Álvarez | Fenerbahçe de Turquía
- Jorge Sánchez | PAOK de Grecia
- Julián Araujo | Celtic de Escocia
- Álvaro Fidalgo | Betis de Sevilla
Conference League
- Orbelin Pineda | AEK de Atenas
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
Obed Vargas podría debutar en la Champions League
El mediocampista Obed Vargas fichó con el Atlético de Madrid recientemente, y podría debutar muy pronto en la Champions League de la UEFA.
Obed Vargas, futbolista mexicano del Atlético de Madrid fue suplente en el partido de playoffs ante Brujas, pero no debut en el torneo con los colchoneros.
Los 4 futbolistas mexicanos en la Europa League 2026
Edson Álvarez con el Fenerbahçe de Turquía, es uno de los cuatro futbolistas mexicanos registrados por sus equipos en la Europa League 2026 de la FIFA.
Jorge Sánchez (PAOK de Grecia), Julián Araujo (Celtic de Escocia) y Álvaro Fidalgo (Betis de Sevilla) arribaron recientemente a sus nuevos equipos, que son parte de la Europa League 2026.
Los 2 futbolistas mexicanos en la Conference League 2026
El futbolista mexicano Orbelín Pineda y el AEK de Atenas clasificaron de manera directa a los octavos de final de la Conference League 2026.
Mateo Chávez es el otro mexicano que juega la Conference League 2026, pero en su caso, el AZ Alkmaar tendrá que jugar playoffs para avanzar a los octavos de final.