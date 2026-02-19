Son 7 futbolistas mexicanos los que juegan actualmente los torneos de la UEFA, con lo que ganan puntos rumbo al Mundial 2026.

Jorge Sánchez y Álvaro Fidalgo se sumaron recientemente a equipos de Europa, y con ello, son parte de alguno de los torneos de clubes la UEFA en 2026.

Estos son los 7 futbolistas mexicanos que juegan torneos de la UEFA en 2026:

Champions League

Obed Vargas | Atlético de Madrid

Europa League

Edson Álvarez | Fenerbahçe de Turquía

Jorge Sánchez | PAOK de Grecia

Julián Araujo | Celtic de Escocia

Álvaro Fidalgo | Betis de Sevilla

Conference League

Orbelin Pineda | AEK de Atenas

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Obed Vargas podría debutar en la Champions League

El mediocampista Obed Vargas fichó con el Atlético de Madrid recientemente, y podría debutar muy pronto en la Champions League de la UEFA.

Obed Vargas, futbolista mexicano del Atlético de Madrid fue suplente en el partido de playoffs ante Brujas, pero no debut en el torneo con los colchoneros.

Los 4 futbolistas mexicanos en la Europa League 2026

Edson Álvarez con el Fenerbahçe de Turquía, es uno de los cuatro futbolistas mexicanos registrados por sus equipos en la Europa League 2026 de la FIFA.

Jorge Sánchez (PAOK de Grecia), Julián Araujo (Celtic de Escocia) y Álvaro Fidalgo (Betis de Sevilla) arribaron recientemente a sus nuevos equipos, que son parte de la Europa League 2026.

Edson Álvarez es parte del plantel campeón de Fenerbahce en la Supercopa de Turquía (Alejandro Alfaro)

Los 2 futbolistas mexicanos en la Conference League 2026

El futbolista mexicano Orbelín Pineda y el AEK de Atenas clasificaron de manera directa a los octavos de final de la Conference League 2026.

Mateo Chávez es el otro mexicano que juega la Conference League 2026, pero en su caso, el AZ Alkmaar tendrá que jugar playoffs para avanzar a los octavos de final.