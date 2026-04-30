Israel Reyes, actual jugador del América, se encuentra en la mira de uno de los clubes más importantes de Europa y de la Seria A de Italia, esto, luego de que reportes indican que el futbolista se encuentra en Roma.

De acuerdo con información de TUDN Radio, Israel Reyes está cerca de fichar con la AS Roma de la Serie A, por lo que en caso de concretarse, el mexicano cambiaría de equipo antes del inicio del Mundial 2026.

AS Roma está interesado en fichar a Israel Reyes

Los rumores del posible fichaje de Israel Reyes se incrementaron luego de que a principios del mes de abril AS Roma era uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del jugador mexicano que todavía milita en el América.

Sin embargo, TUDN confirmó que Israel Reyes se encuentra en Italia, específicamente en Roma, a tan solo unos días de que el América inicie su actividad en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cabe mencionar que el defensa americanistas llegó a las Águilas en 2023, procedente del Puebla, teniendo un total de 146 juegos disputados, en los cuales ha marcado tres goles y dos asistencias.

Israel Reyes, jugador del Club América. (Miguel Ponton / MEXPSORT)

¿Peligra el Mundial 2026 para Israel Reyes?

Israel Reyes ya está confirmado para el Mundial 2026 luego de que se revelara la convocatoria del Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Por lo que en caso de fichar por la AS Roma, Israel Reyes ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026 sin importar si cambia o no de club.