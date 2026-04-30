Santiago Giménez, delantero del AC Milan, vive un momento complicado con su club luego de regresar de una lesión que lo dejó fuera prácticamente durante cinco meses y a pesar de ello, parece que no se complica su convocatoria al Mundial 2026.

Santiago Giménez regresó en el mes de marzo y únicamente ha disputado 66 minutos con el AC Milan, además de que se encuentra fuera de ritmo y faltan poco más de 40 días para que inicie el Mundial 2026.

Ante ello, espera ser considerado por Javier Aguirre en la convocatoria del Tricolor.

¿Santiago Giménez se perderá su segundo Mundial consecutivo?

Santiago Giménez no fue al Mundial de Qatar 2022 a pesar de que atravesaba por un buen momento en Países Bajos con el Feyenoord y era uno de los mejores delanteros mexicanos de ese entonces, por lo que ahora existe la duda si el delantero será tomado en cuenta por Javier Aguirre para la convocatoria del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

La situación para Santiago Giménez parece complicarse luego de que se confirmara que tanto Armando González como Guillermo Martínez fueron convocados para el Mundial 2026 debido a que fueron tomados en cuenta en la lista de jugadores de la Liga MX.

Así que si se sigue la lógica, Santiago Giménez no debería ir a la Copa Mundial de la FIFA por el mal momento que vive, aunque se sabe que no siempre se llama a los seleccionados que se encuentran en mejor momento y el delantero del AC Milan podría ir al Mundial 2026.

¿Le alcanzará a Santiago Giménez? Vive mal momento en el AC Milan rumbo al Mundial 2026. (Jorge Martinez)

¿Contra quiénes compite Santiago Giménez por un lugar en la Selección Mexicana?

Raúl Jiménez prácticamente tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026 en la Selección Mexicana, al igual que Armando González y Guillermo Martínez, por lo que únicamente quedaría un lugar libre en la delantera del Tricolor.

Todo parece indicar que el cuarto delantero sería entre Santiago Giménez, Germán Berterame y Julián Quiñones.