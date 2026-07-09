Isaac del Toro enfrenta la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 este viernes 10 de julio a las 5 horas. Transmiten ESPN y Disney+.

Isaac del Toro se ubica en el tercer lugar general después de seis etapas del Tour de Francia 2026.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 7

Fecha: Domingo 10 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Hagetmau a Burdeos

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 7 del Tour de Francia 2026, el viernes 10 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 7

Fecha: Viernes 10 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Hagetmau a Burdeos

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 (especial)

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 7 este viernes 10 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

El pelotón recorrerá los 175,1 km que separan Hagetmau de Burdeos en una etapa llana, donde los ciclistas solo tienen un puerto de cuarta categoría, perfecto para ver un final en sprint.

Los ciclistas saldrán de Hagetmau para subir a Burdeos pasando por Mont-de-Marsan. La línea de meta es en el centro de Burdeos, frente al Monumento a los Girondinos.