Un grupo de aficionados de Argentina protagonizó una pelea en las calles de la ciudad de Seattle en Estados Unidos, durante la cual golpearon a un fan de México.

Así se muestra en un video que circula en redes sociales, en el que se pueden ver los momentos en los que varios hinchas de la albiceleste, intentaron someter a un aficionado mexicano.

La pelea entre los aficionados de Argentina y México que se desató ante la mirada de decenas de personas en Seattle, ocurrió mientras se juegan las semifinales el Mundial 2026.

Captan pelea entre aficionados de Argentina y México en Seattle

El miércoles 15 de abril se jugará la segunda semifinal del Mundial 2026 en la que las selecciones de Argentina e Inglaterra buscarán su pase a la final del certamen.

Sin embargo, previo al encuentro que definirá al rival de España, supuestos aficionados de Argentina y México protagonizaron una pelea en calles de la ciudad de Seattle, Washington.

En el video se aprecian los momentos en los que 2 hombres con jerseys de la selección albiceleste, intentaron someter a un sujeto que vestía la playera del Tri.

Que lamentables son, 4 Argentinos vs 1 Mexicano en Seattle, luego van y se hacen las víctimas a donde van 🤢 https://t.co/cfq9g07hCj — Mike (@BlueCFM_) July 14, 2026

En la grabación se puede ver que fueron 4 sujetos los que se abalanzaron contra el presunto mexicano, lo jalonearon, golpearon, patearon y habrían intentado despojarlo de sus pertenencias.

A pesar de la superioridad numérica, el aficionado con la playera de México no fue sometido del todo, pues un par de hombres ajenos a la riña intervinieron para calmar los ánimos.

Hasta el momento ninguna autoridad local se ha pronunciado por el violento incidente, motivo por el que se desconoce si luego de los hechos arribó personal policiaco.

En el mismo sentido, tampoco se conocen los motivos de la pelea, además de que no se han dado a conocer si hay personas detenidas a causa de la pelea.