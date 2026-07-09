La cantante galesa, Bonnie Tyler recordada por su gran éxito Total Eclipse of the Heart ha muerto a los 75 años de edad “como consecuencia de una enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”. Familia de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler murió durante la noche del miércoles 8 de julio en un hospital de Faro, Portugal ciudad donde residía; se sabía que la cantante había sido ingresada para una cirugía intestinal de urgencia, la cual resultó satisfactoria.

Sin embargo, la recuperación de Bonnie Tyler no fue la esperada, por lo que los médicos al no ver una buena evolución, indujeron en coma a la cantante, que estuvo en esta condición más de un mes en terapia intensiva.

Bonnie Tyler pasó los últimos meses luchando por su salud

Durante los últimos meses, la cantante de Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler estuvo luchando por su salud.

Pues se sabía desde fines de abril 2026 y de manera oficial que Bonnie Tyler tenía problemas de salud, tras ser trasladada de urgencia a un hospital en el Faro por una perforación intestinal.

Y por lo que tras su muerte, la familia no ha revelado más detalles sobre la enfermedad que enfrentaba Bonnie Tyler y pidió respeto a su privacidad.

“Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia”. familia de Bonnie Tyler

Muere Bonnie Tyler (Eckehard Schulz / AP Photo/Eckehard Schulz)

Bonnie Tyler la voz de Total Eclipse of the Heart

Bonnie Tyler fue la cantante que dio voz a una de las canciones más importantes de la música del pop-rock de la década de 1980, Total Eclipse of the Heart.

Sencillo de Bonnie Tyler que vendió más de seis millones de copias, convirtiendo a Total Eclipse of the Heart, uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

Entre otros grandes temas de Bonnie Tyler durante la época de 1980 están: