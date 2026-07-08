La legisladora paraguaya Yolanda Paredes no guardó palabras durante una sesión ordinaria en la Cámara de Senadores al referirse al delantero francés Kylian Mbappé como un racista y xenófobo tras jugar contra la selección de Paraguay en el Mundial 2026.

En un fuerte descargo, Paredes tildó a Mbappé de “creído” e “irrespetuoso” tras el cruce con el portero albirrojo Orlando Gill durante el partido de la Selección de Paraguay vs Francia en el Mundial 2026.

Senadora paraguaya Yolanda Paredes califica a Mbappé de xenofóbico y “creído” tras incidente con Orlando Gill en el Mundial 2026

La senadora Yolanda Paredes arremetió contra Kylian Mbappé en el Senado de Paraguay, en donde calificó al jugador francés de xenofóbico, creído e irrespetuoso tras el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Paraguay y Francia en donde la selección latinoamericana fue derrotada.

“Si Mbappé dice hoy que él es Francia, yo le digo que Gill es Paraguay. Desde el momento en que le faltó el respeto a Gill, se metió con todos nosotros” Yolanda Paredes, senadora Paraguaya

Paredes defendió al arquero Orlando Gill por un cruce post-partido en el que Mbappé no le dio la mano y supuestamente se burló, afirmando que “si Mbappé dice que es Francia, Gill es Paraguay”, además, lamentó que el Gobierno paraguayo no haya defendido con la misma energía a sus jugadores, a diferencia de lo que hizo Francia ante los insultos recibidos por la Albirroja.

Este nuevo incidente generó polémica en Paraguay, con reacciones que cuestionan el uso del tiempo legislativo en este tema en lugar de problemas internos; cabe mencionar que Kylian Mbappé respondió previamente a otros comentarios racistas y xenófobos de la también senadora paraguaya Celeste Amarilla en donde los tildó de despreciables.