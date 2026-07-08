Gilberto Mora, el seleccionado mexicano de 17 años y con un Mundial en su curriculum deportivo, se graduó de la preparatoria y a pesar de que no pudo acudir físicamente estuvo presente de una forma peculiar.

Sus compañeros imprimieron su cara a fin de que pudiera pasar ante las autoridades escolares como lo hicieron los demás graduados del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana, Baja California.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el martes 7 de julio y a pesar de haber salido de concentración, Gilberto Mora no pudo llegar a tiempo.

Gilberto Mora es ovacionado aunque no llegó a su graduación

A pesar de no poder estar físicamente, Gilberto Mora se llevó la ovación de los presentes, como ha ocurrido con otros seleccionados que han sido reconocidos públicamente en restaurantes y aeropuertos.

Los seleccionados mexicanos que participaron en el Mundial 2026, por quienes se impulsó la frase “¿Y si sí?”, comienzan poco a poco a retomar sus actividades familiares y personales.

Gilberto Mora ya está en Tijuana

La graduación del Gilberto Mora se ha hecho viral a tres días del partido en el que México fue eliminado por Inglaterra y se frustró el pase a octavos de final del Mundial 2026.

Medios locales han publicado este 8 de julio que Gilberto Mora ya está en Tijuana, pues voló la tarde del martes 7 de julio.

Algunos creyeron que realmente “el niño” Mora llegó a su graduación pero su viaje estuvo empalmado con dicha ceremonia.