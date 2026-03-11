Isaac Del Toro salió bien librado de la Etapa 3 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, y con ese resultado se afianzó en el liderato de la competencia.

La Etapa 3 fue ganada por Tobias Lund Andresen con un cierre espectacular tras más de 5 horas de carrera.

Los últimos kilómetros se vivieron con un pelotón compacto, sin escapadas decisivas, con Isaac del Toro protegido por UAE llegó en el lugar 41.

Clasificación general luego de 3 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:

Isaac del Toro Giulio Pellizzari Magnus Sheffield Alan Hatherly Primož Roglič

Isaac del Toro tiene una gran Etapa 3 en la Tirreno Adriático 2026

Isaac del Toro terminó en el pelotón puntero de la Etapa 3 de la carrera Tirreno-Adriático 2026.

De esa forma, el ciclista mexicano es aún más líder gracias a su segundo de bonificación logrado en la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026.

Así quedó la Etapa 3 en la Tirreno Adriático 2026

Este es el podio de la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro llegó en el lugar 41.

Lund Andresen Tobias | 05:29:22 De Lie Arnaud Lotto-Intermarché Philipsen Jasper

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 4

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este jueves 12 de marzo con la Etapa 4 y 210 kilómetros de recorrido en la que Isaac del Toro es protagonista.