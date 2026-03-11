Isaac Del Toro salió bien librado de la Etapa 3 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, y con ese resultado se afianzó en el liderato de la competencia.
La Etapa 3 fue ganada por Tobias Lund Andresen con un cierre espectacular tras más de 5 horas de carrera.
Los últimos kilómetros se vivieron con un pelotón compacto, sin escapadas decisivas, con Isaac del Toro protegido por UAE llegó en el lugar 41.
Clasificación general luego de 3 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:
- Isaac del Toro
- Giulio Pellizzari
- Magnus Sheffield
- Alan Hatherly
- Primož Roglič
Isaac del Toro tiene una gran Etapa 3 en la Tirreno Adriático 2026
Isaac del Toro terminó en el pelotón puntero de la Etapa 3 de la carrera Tirreno-Adriático 2026.
De esa forma, el ciclista mexicano es aún más líder gracias a su segundo de bonificación logrado en la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026.
Así quedó la Etapa 3 en la Tirreno Adriático 2026
Este es el podio de la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro llegó en el lugar 41.
- Lund Andresen Tobias | 05:29:22
- De Lie Arnaud Lotto-Intermarché
- Philipsen Jasper
Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 4
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este jueves 12 de marzo con la Etapa 4 y 210 kilómetros de recorrido en la que Isaac del Toro es protagonista.
- La Etapa 4 arranca con dos subidas de los Apeninos: Ovindoli y el Valico delle Capannelle.
- Un largo descenso conduce luego a Teramo. La parte final de la etapa se caracteriza por una secuencia de subidas empinadas y rampas cortas y contundentes.
- Los ciclistas abordan Castellalto, seguido de Mosciano Sant’Angelo.
- A 12 km de la meta se encuentra la subida a Tortoreto por Badetta.
- Un breve descenso precede a aproximadamente 8 km por el paseo marítimo hasta la meta.