Isaac del Toro enfrenta la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el jueves 12 de marzo a partir de las 3:45 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 4

Fecha: Jueves 12 de marzo

Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Tras mantenerse en el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:45 horas.

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.

Perfil de la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este jueves 12 de marzo con la Etapa 4 en la que Isaac del Toro es protagonista.

La Etapa 4 arranca con dos subidas de los Apeninos: Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

Un largo descenso conduce luego a Teramo. La parte final de la etapa se caracteriza por una secuencia de subidas empinadas y rampas cortas y contundentes.

Los ciclistas abordan Castellalto, seguido de Mosciano Sant’Angelo.

A 12 km de la meta se encuentra la subida a Tortoreto por Badetta.

Un breve descenso precede a aproximadamente 8 km por el paseo marítimo hasta la meta.

Recorrido Etapa 4 Tirreno-Adriático 2026 (ESPECIAL )

Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026: