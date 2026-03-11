Isaac del Toro enfrenta la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el jueves 12 de marzo a partir de las 3:45 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 4
Tras mantenerse en el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:45 horas.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 4
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.
Perfil de la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este jueves 12 de marzo con la Etapa 4 en la que Isaac del Toro es protagonista.
- La Etapa 4 arranca con dos subidas de los Apeninos: Ovindoli y el Valico delle Capannelle.
- Un largo descenso conduce luego a Teramo. La parte final de la etapa se caracteriza por una secuencia de subidas empinadas y rampas cortas y contundentes.
- Los ciclistas abordan Castellalto, seguido de Mosciano Sant’Angelo.
- A 12 km de la meta se encuentra la subida a Tortoreto por Badetta.
- Un breve descenso precede a aproximadamente 8 km por el paseo marítimo hasta la meta.
Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026:
- Jueves 12 de marzo | Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro
- Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
- Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
- Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto