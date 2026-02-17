Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 3 del UAE Tour este miércoles 18 de febrero. Transmiten ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas.

Evento: UAE Tour

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 3

Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Isaac del Toro en el UAE Tour (especial)

Isaac del Toro en UAE Tour: Hora para ver al mexicano en la Etapa 3

A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 3 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro en UAE Tour: Canal para ver al mexicano en la Etapa 2

Las plataformas ESPN, Disney+ y Flobikes transmiten la UAE Tour en la que compite Isaac del Toro.

Evento: UAE Tour

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 3

Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Etapa e del UAE Tour que corre Isaac del Toro (@uaetour)

UAE Tour: Recorrido y perfil de la Etapa 3

El UAE Tour continúa el miércoles 18 de febrero con la Etapa 3, en la que Isaac del Toro buscará el liderato.

Isaac del Toro se ubica en el lugar 10 del UAE Tour, después de terminar la Etapa 2 en la posición 25.