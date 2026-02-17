Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 3 del UAE Tour este miércoles 18 de febrero. Transmiten ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas.
- Evento: UAE Tour
- Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026
- Sede: Emiratos Árabes Unidos
- Fase: Etapa 3
- Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas
- Hora: 3 horas, tiempo del centro de México
Isaac del Toro en UAE Tour: Hora para ver al mexicano en la Etapa 3
A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 3 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.
Isaac del Toro en UAE Tour: Canal para ver al mexicano en la Etapa 3
Las plataformas ESPN, Disney+ y Flobikes transmiten la UAE Tour en la que compite Isaac del Toro.
UAE Tour: Recorrido y perfil de la Etapa 3
El UAE Tour continúa el miércoles 18 de febrero con la Etapa 3, en la que Isaac del Toro buscará el liderato.
Isaac del Toro se ubica en el lugar 10 del UAE Tour, después de terminar la Etapa 2 en la posición 25.
- La primera de las dos etapas de montaña del UAE Tour se divide en dos partes diferenciadas.
- La primera se acerca a la montaña final serpenteando por el desierto, mientras que la última presenta aproximadamente 20 km de ascenso continuo hasta la meta.
- Con inicio en Umm Al Quwain, la carrera llega a Ras Al Khaimah y regresa al desierto. La carrera se dirige directamente a Jebel Mobrah.
- La subida final tiene una longitud aproximada de 15 km: la primera parte tiene una pendiente media del 7 % hasta la primera cumbre, seguida de 6 km con una pendiente media del 12 %.