Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 este martes 7 de julio a las 5 horas, en la Etapa 4 que será transmitida por ESPN y Disney+.

  • Evento: Tour de Francia 2026
  • Fase: Etapa 4
  • Fecha: Martes 7 de julio
  • Horario: 5:00 horas
  • Sede: Carcasona a Foix
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro ha tenido un buen inicio en el Tour de Francia 2026
Isaac del Toro ha tenido un buen inicio en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 4 del Tour de Francia 2026, el lmartes 7 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

  • Evento: Tour de Francia 2026
  • Fase: Etapa 4
  • Fecha: Martes 7 de julio
  • Horario: 5:00 horas
  • Sede: Carcasona a Foix
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour de Francia 2026
Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour de Francia 2026 (@Lefranc)

Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 4 este martes 7de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 4 suma 181,9 km al Tour de Francia 2026 entre Carcasona y Foix, una jornada en los montes Pirineos.

El pelotón se dirigirá hacia el sur para llegar al puerto de Bedos y el puerto del Paradis en los primeros 65 kilómetros.

Tras unos veinte kilómetros en llano, hay dos ascensos de segunda categoría que pueden marcar la diferencia en el camino hacia Foix.