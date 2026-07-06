Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 este martes 7 de julio a las 5 horas, en la Etapa 4 que será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 4

Fecha: Martes 7 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Carcasona a Foix

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro ha tenido un buen inicio en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 4 del Tour de Francia 2026, el lmartes 7 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 4

Fecha: Martes 7 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Carcasona a Foix

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour de Francia 2026 (@Lefranc)

Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 4 este martes 7de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 4 suma 181,9 km al Tour de Francia 2026 entre Carcasona y Foix, una jornada en los montes Pirineos.

El pelotón se dirigirá hacia el sur para llegar al puerto de Bedos y el puerto del Paradis en los primeros 65 kilómetros.

Tras unos veinte kilómetros en llano, hay dos ascensos de segunda categoría que pueden marcar la diferencia en el camino hacia Foix.