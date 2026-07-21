Ricardo La Volpe aclaró lo que quiso decir con su frase “los únicos que se venden son ustedes los mexicanos” y justificó que es porque aún habla “como argentino”, explicación que al parecer ha salido peor.

En entrevista con Récord, dijo que futbolísticamente quiso decir “vendepatrias” pero que utilizó mal esa palabra en México, concepto que incluso han usado contra él en Argentina.

“Me pusieron vendepatrias (en Argentina en 2010) porque es la palabra que se utiliza… venderte… lo utilicé mal en México, lo siento, pido perdón” Ricardo La Volpe

Así lo recordó cuando en 2010 dijo que le iba a México porque era sueño de la selección mexicana llegar al quinto partido y en Argentina, Diego Armando Maradona lo calificó de “vendepatrias”.

PIDIÓ DISCULPAS



Ricardo Antonio la Volpe confesó lo que pasó y qué es lo que hará.



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Ricardo La Volpe quiso decir “vendepatrias” a los mexicanos

La explicación de Ricardo La Volpe en la que dijo que quiso decir “vendepatrias” a los mexicanos es porque la afición de este país usa la expresión “ole, ole” cuando algo no les gusta de su equipo.

El entrenador argentino criticó a la afición mexicana por no ser totalmente fiel a su equipo y cuando no les gusta algo empiezan con esa frase que en realidad favorece al contrincante.

“Acá, hay veces que yo lo vi, dirigiendo acá, cuando no gusta algo de cómo está el equipo empiezan el “ole, ole”, que se dan vuelta... yo dije vender, vas a un equipo y de repente vas al otro… estás favoreciendo al otro equipo…” Ricardo La Volpe

De esa manera intentó explicar que sería obvio que le fuera a Argentina en el partido de final del Mundial 2026 contra España: “no soy de cambiar”.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE?



Ricardo Antonio la Volpe confesó por fin lo que realmente pasó, qué sucedió… aquí lo contó.



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Ricardo La Volpe se disculpa por hablar como argentino y asegura que quiere a México

Ricardo La Volpe se disculpó por seguir hablando como argentino, dijo que es una equivocación, pero que quiere mucho a México.

Ante las críticas para que se vaya del país dijo que tiene nueve nietos y que no va a maldecir a México.