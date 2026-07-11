El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 con la Etapa 9, programada para este domingo 12 de julio a las 5:00 horas (tiempo del centro de México).

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 9

Fecha: Domingo 12 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Entre Malemort y Ussel

Transmisión: ESPN y Disney+

El integrante del UAE Team Emirates se mantiene en la tercera posición de la clasificación general tras ocho etapas. Este sábado arribó a la meta en el lugar 46.

La jornada, de 185 km entre Malemort y Ussel, será transmitida por ESPN y Disney+, en un recorrido de media montaña.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 9 del Tour de Francia 2026, el viernes 10 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 9

Fecha: Domingo 12 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Entre Malemort y Ussel

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026 (@LeFrance)

Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 9 este domingo 12 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 9 del Tour de Francia 2026 es una jornada de media montaña, que recorre un total de 185.5 kilómetros dentro de Corrèze, conectando las localidades de Malemort y Ussel.

El pelotón afrontará un perfil rompe piernas exigente en el Macizo Central con un total de 3,300 metros de desnivel.