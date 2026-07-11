El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 con la Etapa 9, programada para este domingo 12 de julio a las 5:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Evento: Tour de Francia 2026
  • Fase: Etapa 9
  • Fecha: Domingo 12 de julio
  • Horario: 5:00 horas
  • Sede: Entre Malemort y Ussel
  • Transmisión: ESPN y Disney+

El integrante del UAE Team Emirates se mantiene en la tercera posición de la clasificación general tras ocho etapas. Este sábado arribó a la meta en el lugar 46.

La jornada, de 185 km entre Malemort y Ussel, será transmitida por ESPN y Disney+, en un recorrido de media montaña.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026
Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 9 del Tour de Francia 2026, el viernes 10 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

  • Evento: Tour de Francia 2026
  • Fase: Etapa 9
  • Fecha: Domingo 12 de julio
  • Horario: 5:00 horas
  • Sede: Entre Malemort y Ussel
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026
Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026 (@LeFrance)

Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 9 este domingo 12 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 9 del Tour de Francia 2026 es una jornada de media montaña, que recorre un total de 185.5 kilómetros dentro de Corrèze, conectando las localidades de Malemort y Ussel.

El pelotón afrontará un perfil rompe piernas exigente en el Macizo Central con un total de 3,300 metros de desnivel.