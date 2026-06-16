Timothy John Payne es un futbolista neozelandés que juega como lateral derecho y mediocampista defensivo en el Wellington Phoenix de la A-League de Australia, además de ser seleccionado nacional de Nueva Zelanda.

¿Quién es Tim Payne?

Timothy John Payne es un futbolista profesional nacido en Auckland, Nueva Zelanda, reconocido por desempeñarse como lateral derecho y mediocampista defensivo.

Debutó a una edad temprana en el futbol neozelandés y posteriormente desarrolló parte de su carrera en Europa antes de consolidarse como uno de los referentes del Wellington Phoenix y de la selección nacional.

A nivel internacional ha representado a Nueva Zelanda en categorías juveniles y en la selección absoluta, participando en Juegos Olímpicos, eliminatorias mundialistas y en el proceso que llevó a los All Whites al Mundial de 2026.

Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda. (timpayne__/Instagram)

¿Qué edad tiene Tim Payne?

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Actualmente tiene 32 años de edad.

¿Tim Payne tiene pareja?

Tim Payne mantiene una relación sentimental con Michelle Peters, fotógrafa profesional nacida en Nueva Zelanda.

¿Qué signo zodiacal es Tim Payne?

Tim Payne nació bajo el signo de Capricornio.

Capricornio pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con características como la disciplina, la responsabilidad, la perseverancia y la capacidad de trabajo constante.

¿Tim Payne tiene hijos?

Tim Payne y Michelle Peters tienen un hijo pequeño, nacido a finales de 2024.

¿Qué estudió Tim Payne?

No hay registros públicos sobre estudios universitarios, licenciaturas, posgrados o diplomados de Tim Payne.

Su formación estuvo enfocada principalmente en el desarrollo deportivo dentro de academias y clubes de futbol desde temprana edad.

¿En qué ha trabajado Tim Payne?

Tim Payne es conocido por su carrera como futbolista profesional, la cual ha desarrollado en Nueva Zelanda, Inglaterra, Suecia y Australia.