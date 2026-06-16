BBVA presenta fallas en su app y problemas de acceso durante la primera quincena de junio.

Usuarios de BBVA reportan que la banca en línea, app y transferencias presentaron intermitencias durante la tarde noche del lunes 15 de junio en zonas como:

CDMX

Monterrey

Guadalajara

Querétaro

Mérida

Mexicali

Ciudad Juarez

Reportan caída de BBVA en app y banca en línea durante la primera quincena de junio

Clientes de BBVA reportaron fallas en la app, transferencias y otros servicios en línea durante el lunes 15 de junio, primera quincena del mes.

La página Downdetector reveló que las fallas en los servicios de BBVA iniciaron a las 6:00 p.m.

Reportan fallas en BBVA durante la primera quincena de junio (Especial )

Las fallas se presentan principalmente en la aplicación de BBVA, mientras que transferencias y banca en línea presentan intermitencias.

Usuarios de este banco señalaron en redes sociales que las transferencias presentan retrasos de más de dos horas y estas no llegan a sus destinatarios.

BBVA no se ha manifestado por las fallas en su app y banca en línea, así como otros servicios.

Clientes de BBVA reportan fallas en transferencias bancarias

Usuarios de BBVA reportan que la aplicación de BBVA tiene problemas para procesar las transferencias bancarias.

Clientes de esta institución bancaria denuncian en redes sociales que tras realizar una transferencia, el dinero es retenido por el banco y no llega al destinatario .

Otros mostraron el mensaje que les aparece en la app tras tratar de transferir: “Estamos en proceso de actualización. Realiza tu operación SPEI en unos momentos”.

Reportan fallas en aplicación de BBVA (Especial )

Algunos de los clientes de BBVA reprochan que el banco no haya informado sobre una supuesta actualización en su app y que tenga este tipo de fallas durante la quincena.

Según reportes, la app de BBVA comenzó a tener problemas durante el domingo 14 de junio; la aplicación no abría y mostraba un mensaje de “error”.