Los reflectores del Mundial 2026 están puestos en Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que pasó de ser un desconocido de la Copa Mundial de la FIFA a debutar como una figura gracias a las redes sociales.

Tim Payne se volvió viral y conocido por todo el mundo gracias a un creador de contenido, por lo que ahora es el jugador a seguir de la plantilla de Nueva Zelanda y del Mundial 2026.

¿Por qué Tim Payne se volvió el futbolista más famoso del Mundial 2026?

Todo comenzó el 26 de mayo de este año cuando el influencer argentino Valen Scarsini, mejor conocido como “Elscarso”, quien se propuso el reto de rastrear las plantillas de los países que participaban en el Mundial 2026 para localizar al jugador “menos conocido”.

El elegido fue Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda de 32 años de edad que milita en el Wellington Phoenix de su país y que en ese entonces registraba una cifra de 4 mil 715 seguidores en Instagram.

Gracias al influencer, el perfil de Instagram de Tim Payne pasó de la cifra antes mencionada a casi 6 millones de seguidores, superando a los 5.3 millones de habitantes de Nueva Zelanda.

Tim Payne: de ser el futbolista más desconocido del Mundial a debutar como una estrella. (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cuándo debutará Tim Payne en el Mundial 2026?

Ahora que ya se ha vuelto un jugador famoso, el mundo está a la espera de su debut en el Mundial 2026.

Tim Payne será titular con Nueva Zelanda en el debut del Mundial 2026, torneo en el que enfrentarán a la Selección de Irán como primer rival del cotejo internacional.