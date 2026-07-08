El ciclista noruego Torstein Træen inició su carrera profesional en 2015 con el Team Ringeriks-Kraft y un año después se integró al proyecto de desarrollo de Uno-X, equipo con el que ascendió hasta el WorldTour.

Reconocido por su regularidad en pruebas por etapas y su fortaleza en la montaña, ha logrado resultados destacados como el noveno lugar en la Volta a Catalunya 2022, la clasificación de la montaña en el Tour de los Alpes 2022, el liderato en la Vuelta a España 2025 y el histórico maillot amarillo del Tour de Francia 2026.

¿Quién es Torstein Træen?

Torstein Træen inició su carrera profesional en 2015 con el Team Ringeriks-Kraft y, un año después, fue uno de los primeros corredores en integrarse al proyecto de desarrollo de Uno-X, equipo con el que creció hasta llegar al WorldTour.

A lo largo de su trayectoria ha destacado por su regularidad en pruebas por etapas. Entre sus mejores resultados figuran un noveno lugar en la clasificación general de la Volta a Catalunya 2022.

Además de la conquista de la clasificación de la montaña en el Tour de los Alpes 2022, el octavo puesto en el Critérium du Dauphiné 2023, el liderato de la Vuelta a España 2025 y el histórico maillot amarillo del Tour de Francia 2026.

Torstein Træen, ciclista profesional noruego de Uno-X Mobility. (@torsteintren/Instagram )

¿Qué edad tiene Torstein Træen?

Torstein Træen tiene 30 años. Nació el 16 de julio de 1995 en Hønefoss, Noruega.

¿Torstein Træen tiene pareja?

Torstein Træen mantiene su vida privada alejada de los reflectores y no existe información pública confirmada sobre una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Torstein Træen?

Torstein Træen es Cáncer, ya que nació el 16 de julio. Este signo pertenece al elemento agua y suele relacionarse con la perseverancia, la sensibilidad y la resiliencia.

¿Torstein Træen tiene hijos?

No hay información pública confirmada que indique que Torstein Træen tenga hijos.

¿Qué estudió Torstein Træen?

No existe información pública verificable sobre estudios universitarios o formación académica de Torstein Træen.

¿En qué ha trabajado Torstein Træen?

Torstein Træen ha desarrollado toda su carrera como ciclista profesional de ruta, destacando por su desempeño en pruebas de montaña y carreras por etapas.