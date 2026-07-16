El mayor rival de Argentina y España fue Cabo Verde durante el Mundial 2026 y esta fue la manera en que hizo sufrir a los finalistas.

Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, pero hubo un rival en común que los hizo pasar momentos de tensión.

Cabo Verde hizo sufrir a España y Argentina durante el Mundial 2026

España y Argentina se enfrentaron a Cabo Verde durante le Mundial 2026 y ambos empataron con el país que debutó en esta Copa del Mundo.

Cabo Verde se enfrentó a España en el Mundial 2026 el pasado 15 de junio y empataron 0-0.

Posteriormente, el debutante del Mundial jugó contra Argentina el 3 de julio donde finalizaron el partido 1-1, por lo que se fueron a penales.

Selección de Cabo Verde (@vozinha1 / Instagram)

Al final, Argentina anotó 3 goles y Cabo Verde solo 2, por lo que fueron eliminados del Mundial 2026.

En redes sociales destacaron que Cabo Verde se enfrentó a los ahora finalistas del Mundial 2026 y en ambos casos mostraron su nivel deportivo.

Cabo Verde no perdió contras España y Argentina durante los primeros 90 minutos del partido, lo cual fue reconocido por los aficionados.

Cabo Verde fue la única selección que enfrentó a los dos finalistas

Ya está todo listo para que se conozca al ganador de la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo, pero previo a eso, fans de Cabo Verde celebran que sea la única selección que se enfrentó a España y Argentina.

Cabo Verde jugó contra las selecciones más fuertes del Mundial 2026 y dio ‘pelea’ hasta el final.

Incluso, algunos opinan que Cabo Verde jugó mejor que Francia vs España y el juego fue tan complicado que empataron a 0.