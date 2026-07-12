Isaac del Toro, continúa firmando una actuación histórica en el Tour de Francia 2026, pues el ciclista mexicano se mantiene en el tercer puesto de la competencia.

Tras disputarse la novena etapa de la competencia, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro, conservó la tercera posición de la clasificación general y se mantiene como el mejor joven de la carrera, portando el prestigioso maillot blanco.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 9 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 9, catalogada como una jornada de media montaña, no provocó cambios significativos entre los principales aspirantes al título, sin embargo, Isaac del Toro mantuvo su buen ritmo.

Isaac del Toro cruzó la meta en la decimotercera posición, apenas seis segundos después del ganador del día, el neerlandés Mathieu van der Poel, quien se llevó una brillante victoria tras una intensa batalla en los kilómetros finales.

Gracias a su sólido desempeño, el mexicano logró mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general, pues sigue ubicado a 3 minutos y 27 segundos del líder de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que la diferencia respecto al segundo lugar, ocupado por el danés Jonas Vingegaard, es de apenas 45 segundos.

Isaac del Toro se mantiene en el tercer lugar del Tour de Francia 2026 tras la Etapa 9. (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Qué sigue para Isaac del Toro en el Tour de Francia?

Este lunes 13 de julio será jornada de descanso para el pelotón, una oportunidad para recuperar energías antes de afrontar la montaña.

La verdadera prueba de Isaac del Toro comenzará el martes, cuando el Tour de Francia 2026 entre en una de sus fases más exigentes con una etapa de alta montaña que podría generar diferencias importantes entre los favoritos.