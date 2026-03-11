Irán ha decidido no jugar el Mundial 2026 debido a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en su contra.

Sin embargo, la decisión de Irán, como país que renuncia a jugar un Mundial de la FIFA no es nueva, pues antes varias selecciones nacionales tomaron esa decisión o fueron relegadas.

15 selecciones de África no jugaron eliminatoria para el Mundial de 1966

Selección de Francia no asistió al Mundial de Brasil 1950 (Petr David Josek / AP)

Irán se suma a los países que renunciaron a jugar el Mundial de la FIFA

Irán no es el primer país que renuncia a jugar el Mundial de la FIFA, ya que varias selecciones se han bajado del torneo a lo largo de la historia.

En 1934 el Mundial se jugó en Italia. Pero el campeón vigente, Uruguay, decidió no participar.

decidió no participar. En el Mundial de 1938 en Francia, Argentina y Uruguay renunciaron a jugar.

renunciaron a jugar. En 1938 Austria clasificó al Mundial. Pero nunca jugó. El país fue anexado por la Alemania nazi y su selección desapareció del torneo.

Selección de Argentina renunció al Mundial de 1938 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

El Mundial con más bajas de países en la historia

El Mundial de Brasil 1950 tuvo varias bajas, y ha sido hasta ahora, al que más países clasificados han renunciado en la historia del torneo de la FIFA.

Estos fueron los países que renunciaron a jugar el Mundial de Brasil 1950, debido a problemas para viajar, decisiones internas y criterios federativos.

El boicot africano al Mundial 1966 en Inglaterra

África boicoteó el Mundial de 1966 en Inglaterra, retirando a sus 15 equipos participantes en protesta por la falta de plazas directas.

La FIFA solo ofrecía medio cupo compartido con Asia y Oceanía, lo que provocó una unidad continental para defender la dignidad y representación africana

Cuatro años más tarde, Corea del Norte decidió no participar en las eliminatorias rumbo a México 1970. Las tensiones políticas del momento terminaron alejándolos del torneo.

África boicoteó el Mundial de Inglaterra 1966 (Ariel Schalit / AP)

La URSS se negó a jugar el repechaje en Chile

En 1973, rumbo al Mundial de Alemania 1974, la selección de la URSS debía jugar el repechaje contra Chile.

Pero la URSS se negó a jugar en Santiago de Chile debido al golpe militar que llevó al poder a Augusto Pinochet tras la caída de Salvador Allende.

Mascota del Mundial México 1986 (Mexsport)

Los otros países que renunciaron o no jugaron el Mundial de la FIFA

Colombia había sido elegido como país sede para el Mundial 1986. Pero los problemas económicos y sociales lo hicieron imposible, dejando el lugar disponible para que México organizara el torneo.

En Estados Unidos 1994 ocurrió otro episodio inédito. La FIFA expulsó a Yugoslavia de las eliminatorias, por las sanciones internacionales por la guerra en los Balcanes.