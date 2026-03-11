Irán ha decidido no jugar el Mundial 2026 debido a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en su contra.
Sin embargo, la decisión de Irán, como país que renuncia a jugar un Mundial de la FIFA no es nueva, pues antes varias selecciones nacionales tomaron esa decisión o fueron relegadas.
Irán se suma a los países que renunciaron a jugar el Mundial de la FIFA
Irán no es el primer país que renuncia a jugar el Mundial de la FIFA, ya que varias selecciones se han bajado del torneo a lo largo de la historia.
- En 1934 el Mundial se jugó en Italia. Pero el campeón vigente, Uruguay, decidió no participar.
- En el Mundial de 1938 en Francia, Argentina y Uruguay renunciaron a jugar.
- En 1938 Austria clasificó al Mundial. Pero nunca jugó. El país fue anexado por la Alemania nazi y su selección desapareció del torneo.
El Mundial con más bajas de países en la historia
El Mundial de Brasil 1950 tuvo varias bajas, y ha sido hasta ahora, al que más países clasificados han renunciado en la historia del torneo de la FIFA.
Estos fueron los países que renunciaron a jugar el Mundial de Brasil 1950, debido a problemas para viajar, decisiones internas y criterios federativos.
- Francia
- Escocia
- Turquía
- India
El boicot africano al Mundial 1966 en Inglaterra
África boicoteó el Mundial de 1966 en Inglaterra, retirando a sus 15 equipos participantes en protesta por la falta de plazas directas.
La FIFA solo ofrecía medio cupo compartido con Asia y Oceanía, lo que provocó una unidad continental para defender la dignidad y representación africana
Cuatro años más tarde, Corea del Norte decidió no participar en las eliminatorias rumbo a México 1970. Las tensiones políticas del momento terminaron alejándolos del torneo.
La URSS se negó a jugar el repechaje en Chile
En 1973, rumbo al Mundial de Alemania 1974, la selección de la URSS debía jugar el repechaje contra Chile.
Pero la URSS se negó a jugar en Santiago de Chile debido al golpe militar que llevó al poder a Augusto Pinochet tras la caída de Salvador Allende.
Los otros países que renunciaron o no jugaron el Mundial de la FIFA
Colombia había sido elegido como país sede para el Mundial 1986. Pero los problemas económicos y sociales lo hicieron imposible, dejando el lugar disponible para que México organizara el torneo.
En Estados Unidos 1994 ocurrió otro episodio inédito. La FIFA expulsó a Yugoslavia de las eliminatorias, por las sanciones internacionales por la guerra en los Balcanes.