España, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, estaría reconsiderando su participación en el torneo de la FIFA, debido a las recientes tensiones políticas con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Por qué renunciaría España a jugar el Mundial 2026?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, intentó utilizar las instalaciones militares de España para activar su fuerza aérea en el conflicto militar con Irán.

Pedro Sánchez, presidente de España, negó el permiso a Estados Unidos para usar las bases militares del país ibérico para atacar a Irán.

La respuesta de Donald Trump llegó el martes, anunciando que Estados Unidos suspendería todo comercio con España.

“España ha sido terrible. Vamos a suspender todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España” Donald Trump, presidente de España

¿Qué respondió España ante la advertencia de Donald Trump?

Este miércoles, Pedro Sánchez, mandatario de España, respondió a Donald Trump resumiendo la posición del gobierno español con la frase: “No a la guerra”.

Aunque la posibilidad de que España renuncie a jugar el Mundial 2026 no está cerca de concretarse, lo que suceda en las próximas semanas en la relación entre España y Estados Unidos, podría acelerar una decisión de ese tipo.

Donald Trump afirmó que España “no tiene absolutamente nada que necesitemos”, pero al menos en cuanto al futbol, y en el Mundial 2026, la selección europea es vital en la competencia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

¿Qué grupo integra España en el Mundial 2026?

España es parte del Grupo H del Mundial 2026 junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, sector que se quedaría sin la selección cabeza de serie.

Destaca su duelo ante Uruguay en la primera ronda, que se realizará en el Estadio Guadalajara.