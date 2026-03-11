Irán, uno de los 48 países clasificados para jugar el Mundial 2026 no participará en el evento, pues el ministro de deportes de ese país, Ahmad Donyamali, aseguró que la decisión del régimen es retirar a su selección de la cita en Estados Unidos.

En medio de la guerra en Medio Oriente y a menos de 100 días del comienzo del Mundial 2026, la decisión de Irán responde a la escalada de violencia en la región generada por Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026.

¿Por qué no jugará Irán el Mundial 2026?

La muerte del líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero sería la razón de la renuncia iraní al Mundial 2026.

En declaraciones a DPA, recogidas en diversos medios europeos e internacionales, Ahmad Donyamali justificó la exclusión del torneo.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. Definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera” Ahmad Donyamali, ministro de deportes de Irán

La FIFA tendrá que buscar un reemplazo para Irán

El conflicto bélico que ha provocado la muerte de miles de ciudadanos iraníes hace insostenible que la selección de Irán viaje a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.

La selección de Irán debía competir en tres encuentros de la fase de grupos, todos ellos fijados en ciudades estadounidenses: dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda serían sus rivales, pero la tensión política y el conflicto armado en la región impedirán que eso suceda.

Mundial 2026: ¿Se repite el sorteo si Irán renuncia a su lugar? (ATTA KENARE / AFP)

La postura de la FIFA respecto a la participación de Irán en el Mundial 2026

Horas antes de lo declarado por las autoridades deportivas de Irán, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que el presidente de Estados Unidos Donald Trump le aseguró que el combinado asiático erar bienvenido en el país para jugar el Mundial 2026.

Infantino señaló que se reunió con Donald Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y hablaron sobre la situación actual en Irán y sobre la clasificación de la selección iraní para el evento.

“El presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos. Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, dijo Infantino.