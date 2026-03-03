El Mundial 2026 está a pocos meses de iniciar y la participación de Irán está en duda. En caso de que el país asiático renuncie no habrá un nuevo sorteo, pues de acuerdo al reglamento hay otras formas de cubrir el espacio.

Irán analiza de manera seria su participación en el Mundial 2026, luego de sufrir ataques bélicos por parte de Estados Unidos, uno de los países que organizan el torneo de futbol de la FIFA.

¿Qué dice el reglamento ante la renuncia de un país a su lugar en un Mundial?

Si la selección de Irán renuncia o es excluida del Mundial 2026, el reglamento de FIFA es claro:

No se repite el sorteo.

Los grupos se mantienen igual.

No hay reemplazo automático.

El Consejo FIFA tiene la última palabra.

¿Qué país ocuparía el lugar de Irán en el Mundial 2026?

En caso de que Irán renuncie a su lugar en el Mundial 2026, la selección que ocuparía ese espacio tendría que salir de la Confederación Asiática.

El lugar de Irán en el Mundial 2026 lo ocuparía la selección mejor clasificada que no tenga boleto en la confederación asiática.

Es una realidad que en caso de ser retirado por la FIFA, Irán podría apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Pero revertir una decisión del Consejo FIFA no es sencillo.

Así se reemplazaría el lugar que deje Irán en el Mundial 2026

Aunque el reglamento de FIFA respecto al Mundial no tiene un mecanismo específico para suplir a una selección que renuncie a su lugar en el torneo, hay aspectos que no cambiarían.

Irán es parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y su debut está programado para el 16 de junio ante la selección neozelandesa.