Francia vs España abren la fase de semifinales del Mundial 2026, el martes 14 de julio en la ciudad de Dallas, Texas.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Marruecos.

España con Lamine Yamal dejaron en el camino a la selección de Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia vs España: Pronóstico del partido por el pase a la final del Mundial 2026

Francia 3-2 España es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a la final del Mundial 2026.

Pronóstico: Francia 3-2 España

Francia vs España: Posibles alineaciones en las semifinales del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 3-2 España, en busca del pase a la final del Mundial 2026.

Francia

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise
  • Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé lleva a Francia al liderato de su grupo en el Mundial 2026
Francia es favorito para ganar el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

España

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena
  • Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal
Mikel Merino mete a España en semifinales del Mundial 2026 contra Francia
España llega invicto a la semifinal del Mundial 2026 (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Francia vs España: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?

Francia vs España se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 14 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

  • Partido: Francia vs España
  • Fase: Semifinal
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Martes 14 de julio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Dallas
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN