Francia vs España abren la fase de semifinales del Mundial 2026, el martes 14 de julio en la ciudad de Dallas, Texas.
El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Marruecos.
España con Lamine Yamal dejaron en el camino a la selección de Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.
Francia vs España: Pronóstico del partido por el pase a la final del Mundial 2026
Francia 3-2 España es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a la final del Mundial 2026.
Pronóstico: Francia 3-2 España
Francia vs España: Posibles alineaciones en las semifinales del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 3-2 España, en busca del pase a la final del Mundial 2026.
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé
España
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena
- Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal
Francia vs España: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?
Francia vs España se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 14 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Francia vs España
- Fase: Semifinal
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 14 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Dallas
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN