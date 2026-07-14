Francia vs España abren la fase de semifinales del Mundial 2026, el martes 14 de julio en la ciudad de Dallas, Texas.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Marruecos.

España con Lamine Yamal dejaron en el camino a la selección de Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia vs España: Pronóstico del partido por el pase a la final del Mundial 2026

Francia 3-2 España es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a la final del Mundial 2026.

Pronóstico: Francia 3-2 España

Francia vs España: Posibles alineaciones en las semifinales del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 3-2 España, en busca del pase a la final del Mundial 2026.

Francia

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise

Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé

Francia es favorito para ganar el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena

Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal

España llega invicto a la semifinal del Mundial 2026 (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Francia vs España: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?

Francia vs España se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 14 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.