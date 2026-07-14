El entrenador español Martí Cifuentes Corvillo, nacido en Barcelona, ha sido colocado como primera opción para dirigir al Atlas FC tras la salida de Diego Cocca.

Con 44 años, Martí Cifuentes cuenta con experiencia en clubes europeos como el Ajax juvenil, el Sandefjord Fotball de Noruega, el Queens Park Rangers y el Leicester City, donde estuvo hasta enero de 2026.

Su carrera comenzó en las categorías inferiores del CE Sabadell y ha construido un perfil internacional que lo acerca al banquillo rojinegro.

¿Quién es Martí Cifuentes? El entrenador español

Martí Cifuentes Corvillo es un entrenador de fútbol nacido en Barcelona, España.

Ha sido DT de equipos como Ajax de Ámnsterdam y Sanderfjord Fotball de Noruega.

Varios medios han manejado que Martí Cifuentes es considerado por Grupo PRODI y Andoni Zubizarreta, dirigentes de Atlas FC, para ser su nuevo entrenador.

Dicha información ha sido confirmada por Atlas o Martí Cienfuentes, pero trascendió que ya hay un acuerdo verbal.

Martí Cifuentes (Instagram/@cifuentesmarti)

¿Qué edad tiene Martí Cifuentes?

Martí Cifuentes nació el 7 de julio de 1982: actualmente tiene 82 años de edad.

¿Quién es la esposa de Martí Cifuentes?

Martí Cifuentes está casado con una mujer de nacionalidad sueca, pero se desconoce su nombre.

¿Qué signo zodiacal es Martí Cifuentes?

Martí Cifuentes es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Martí Cifuentes?

Martí Cifuentes tiene dos hijos.

Martí Cifuentes (@cifuentesmarti / Instagram)

¿Qué estudió Martí Cifuentes?

No hay información de la formación académica de Martí Cifuentes.

¿En qué ha trabajado Martí Cifuentes?

Martí Cifuentes inició su carrera en categorías inferiores del Centre d’Esports Sabadell Futbol Club.

En 2014 debutó como entrenador en Unió Esportiva Sant Andreu un club de Barcelona.

Martí Cifuentes inició un carrera en el extranjero donde entrenó a equipos como Ajax y Millwal.

En 2018 inició su trabajo como entrenador del equipo de reserva en Suecia y la academia del AIK Solna.

Cinco años después fue entrenador del equipo inglés Queens Park Rangers y en 2025 fue elegido como entrenador de Leicester City, pero fue despedido tras la derrota 2-1 ante Oxford United.