La Liga MX confirmó que el partido entre Cruz Azul y Puebla, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, se disputará en el Estadio Corregidora de Querétaro, luego de que se negara la solicitud de Cruz Azul para jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Liga MX explicó que el Estadio Ciudad de los Deportes no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la seguridad de jugadores y árbitros.

Para la Jornada 3, se evaluará nuevamente la situación del Estadio Ciudad de los Deportes.

Liga MX confirma que Cruz Azul jugará en el Estadio Corregidora ante Puebla. (@LigaBBVAMX)

Liga MX no autorizó que Cruz Azul juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes

A través de un comunicado, la Liga MX indicó que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral.

“Derivado de lo anterior, se estableció un plan de trabajo conjunto con el Club Cruz Azul y los responsables del inmueble para que la cancha cumpla con los parámetros establecidos en el Protocolo de Terreno de Juego y el Reglamento de Competencia”. Liga MX en un comunicado.

Ante ello, se estableció que Cruz Azul disputará el partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos de Querétaro.

Cruz Azul jugará en el Estadio Corregidora en la Jornada 2 de la Liga MX.

¿Qué pasará para la Jornada 3 de la Liga MX con Cruz Azul?

La Liga MX indicó en su comunicado que seguirán dando seguimiento al plan de trabajo en el Estadio Ciudad de los Deportes e informarán oportunamente sobre la situación del inmueble de cara a la Jornada 3 del campeonato mexicano.

Para dicha jornada, Cruz Azul enfrentará al Atlante y se espera que ya pueda jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes o en su caso, buscar un recinto para disputar el encuentro de la Liga MX.