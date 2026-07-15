La Selección de Francia quedó fuera de la final del Mundial 2026 tras perder 2-0 ante España en semifinales, un resultado que dejó a Kylian Mbappé profundamente autocrítico.

El capitán francés reconoció la superioridad táctica de España, señalando que la presión alta prevista nunca se ejecutó de manera coordinada, lo que permitió al mediocampo rival dominar el ritmo.

Kylian Mbappé admitió que su aporte fue mínimo y llamó a sus compañeros a reflexionar, aprender de los errores y prepararse para el siguiente ciclo.

Mbappé se rompe emocionalmente tras eliminación de Francia en el Mundial 2026. (Jessica Tobias / AP Photo/Jessica Tobias)

Kylian Mbappé reconoció que España fue muy superior

El principal punto de análisis de Kylian Mbappé se centró en la incapacidad de Francia para ejecutar el plan de juego previsto, cosa que fue aprovechado por España.

Según Kylian Mbappé, la intención original era asfixiar a España mediante una presión alta que nunca llegó a materializarse de forma coordinada.

Esta falta de sincronización permitió que el mediocampo español, liderado por Rodri y Fabián Ruiz, manejara los tiempos con absoluta comodidad.

Mbappé destacó que incluso en los momentos en que lograron recuperar el balón, el equipo fue incapaz de generar peligro real debido a errores técnicos elementales en los primeros toques y controles.

Para el capitán francés, la diferencia de nivel fue evidente; mientras España respetó su identidad y controló el ritmo, Francia se mostró errática y sin la intensidad necesaria.

“No hicimos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto a nuestro rendimiento general. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de Copa del Mundo, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que les caracteriza: un equipo al que le gusta controlar el balón y el ritmo del partido. La idea era presionarlos arriba para que no se acomodaran en ese ritmo engañoso, pero no lo conseguimos. Cometimos muchos errores técnicos, no supimos hacerles daño cuando debíamos” Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia

Kylian Mbappé señaló que no pesó ante España

En el plano personal, Kylian Mbappé aceptó que su peso en el partido fue mínimo, con apenas un par de aproximaciones al arco de España que no inquietaron seriamente al portero rival.

Asimismo Kylian Mbappé enfatizó que, en una semifinal mundialista, la falta de los “ingredientes” necesarios se paga inevitablemente con la eliminación.

La decepción expresada por el astro del Real Madrid refleja el sentir de un grupo que se veía con capacidad para volver a hacer historia al alcanzar su tercera final consecutiva.

No obstante, aunque el golpe es duro y difícil de digerir, el capitán francés instó a sus compañeros a asimilar la derrota, descansar y prepararse para el siguiente ciclo.

Lo importante es aprender de lo que sucedió, tomarse el tiempo para reflexionar y no cometer los mismos errores en la siguiente oportunidad.