El Atlas FC busca nuevo director técnico tras la salida de Diego Cocca, y el español Martí Cifuentes, de 44 años, es la primera opción para ocupar el banquillo.
“El español Marti Cifuentes es la primera opción de Zubizarreta para técnico de Atlas. Ha trabajado en Dinamarca, Suecia e Inglaterra.”David Medrano
Según reveló David Medrano, el entrenador ya tendría un acuerdo verbal con el club rojinegro.
Martí Cifuentes dejó al Leicester City en enero de 2026 y cuenta con experiencia en ligas de Dinamarca, Suecia e Inglaterra.
Su llegada tendría lógica por la relación con Andoni Zubizarreta, directivo del Atlas, ya que ambos comparten agencia de representación.
Martí Cifuentes es la primera opción para dirigir al Atlas
Reportes indican que Martí Cifuentes tendría un acuerdo verbal para ser el DT del Atlas en la Liga MX.
Hasta el momento, el club no ha hecho oficial la incorporación del entrenador español.
Cifuentes llegaría después de la salida intempestiva del argentino Diego Cocca anunciada el 13 de julio, que no logró un acuerdo con la actual directiva del club rojinegro encabezada por Andoni Zubizarreta.
Tanto Martí Cifuentes como Andoni Zubizarreta pertenecen a la misma agencia de representación, por lo que la contratación tiene cierta lógica para el nuevo proyecto que busca encaminar el Atlas.
La carrera de Martí Cifuentes, primera opción para dirigir Atlas
Martí Cifuentes ha tenido un largo recorrido como entrenador por Dinamarca, Suecia e Inglaterra.
El DT comenzó su carrera en 2003 en el CE Sabadell Juvenil A en las categorías juveniles de España.
De ahí comenzó su paso por diferentes clubes, siendo el Ajax juvenil y el Leicester las instituciones con más renombre que ha dirigido Martí Cifuentes.