Tras las vacaciones de verano, la Fórmula 1 regresa con el GP de Países Bajos 2026 que se celebrará del 21 al 23 de agosto con transmisión en SKY Sports, Izzi y F1TV.

Práctica 1 | Viernes 21 de agosto | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Sprint | Viernes 21 de agosto | 08:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Sprint | Sábado 22 de agosto | 04:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Sábado 22 de agosto | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Países Bajos 2026 | Domingo 23 de agosto | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Checo Pérez en el GP de los Países Bajos (Peter Dejong / AP)

GP de Países Bajos 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1 se realizará del viernes 21 al domingo 23 de agosto y la actividad en pista contempla: práctica libre, clasificación sprint, carrera sprint, clasificación y la carrera principal.

GP de Países Bajos 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El calendario de la Fórmula 1 nos lleva al GP de Países Bajos 2026, el cual significará la última carrera en casa para Max Verstappen, pues el próximo año el circuito de Zandvoort desaparecerá de la F1.

Práctica 1 | Viernes 21 de agosto | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Sprint | Viernes 21 de agosto | 08:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Sprint | Sábado 22 de agosto | 04:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Sábado 22 de agosto | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Países Bajos 2026 | Domingo 23 de agosto | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Países Bajos 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

Toda la acción del GP de Países Bajos 2026, y el resto de la actividad de la temporada de la Fórmula 1, podrá seguirse a través deSKY Sports, Izzi y F1TV en México.