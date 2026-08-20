Vanessa Huppenkothen vivió momentos de tensión la noche del 19 de agosto de 2026, cuando una camioneta aparentemente intentó cerrarle el paso mientras circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan, en la CDMX.

El incidente de la periodista deportiva quedó registrado en una transmisión en vivo desde su vehículo, donde expresó su temor y pidió ayuda.

Aunque Vanessa Huppenkothen logró ponerse a salvo tras el paso de vehículos militares, el hecho generó preocupación en redes sociales, al ser relacionado con el modus operandi de los llamados montachoques en CDMX.

Vanessa Huppenkothen escapa de presuntos montachoques en CDMX y confirma que está a salvo

Las imágenes reveladas por Vanessa Huppenkothen, provocaron preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes relacionaron el hecho con el posible modus operandi de los llamados montachoques, personas señaladas por provocar o simular incidentes viales para intimidar o extorsionar a automovilistas.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el caso que exhibió Vanessa Huppenkothen corresponda a un ataque de montachoques, y tampoco se ha informado públicamente si Vanessa Huppenkothen presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Horas después del incidente, la periodista deportiva reapareció en sus historias de Instagram para agradecer los mensajes de preocupación y confirmar que se encuentra en casa, bien y a salvo.

Ya habrían identificado a los presuntos agresores de Vanessa Huppenkothen

Tras lo ocurrido a Vanessa Huppenkothen y exhibir un presunto intento de montachoques en su contra, en redes sociales comenzó a circular una versión que señala que los presuntos responsables ya habrían sido identificados.

De acuerdo a lo que se reveló en redes sociales tras darse a conocer la placa de la camioneta que intentó intimidar a Vanessa Huppenkothen, los responsables serían como: Uri Gael, Marlha Díaz Narváez y Edmundo Peñaloza.

Sin embargo, estos nombres no han sido confirmados oficialmente por las autoridades, por lo que hasta ahora deben considerarse únicamente como una versión difundida en redes ante el episodio de miedo que vivió Vanessa Huppenkothen en las calles de CDMX.