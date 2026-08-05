Luis Figo, exfutbolista portugués, pidió la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras calificar su gestión financiera como el comportamiento más “bajo, deshonesto, cobarde e interesado” que ha visto en el deporte.

“Hoy me uno a otros de todo nuestro deporte y pido que Gianni Infantino renuncie como Presidente de la FIFA” Luis Figo, ex futbolista

A través de una columna periodística, Luis Figo señaló que Infantino “ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir”.

Gianni Infantino vive momentos complicados como presidente de la FIFA (EFE)

Figo dice que es demasiado tarde para Gianni Infantino en la FIFA

Después del fracaso de Gianni Infantino de comercializar vía privada los torneos de la FIFA, Luis Figo advirtió que para el presidente del organismo es demasiado tarde para salvar su dignidad.

“No es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse (Infantino). Ahora” Luis Figo, ex futbolista

Gianni Infantino se queda sin aliados dentro y fuera de la FIFA

Luis Figo reiteró que Gianni Infantino “ha mentido, engañado e intentado enriquecerse” a costa del fútbol para beneficiarse a sí mismo y a sus amigos.

En ese sentido, de acuerdo a Figo, el presidente de la FIFA ha perdido apoyos de sus altos cargos y sus asesores más cercanos.

Cabe destacar que asesores Carlos Cordeiro presentaron su renuncia recientemente.

Además, las federaciones de la UEFA manifestaron un rechazo absoluto al proyecto de comercialización, amenazando incluso con activar una votación de censura si el dirigente suizo no da un paso al costado.