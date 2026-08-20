La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles 19 de agosto que logró la detención de Fausto Corrales, político vinculado al homicidio de Melesio Cuén y el secuestro de El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información, Fausto Corrales fue detenido por elementos de seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

¿Quién es Fausto Corrales?

Fausto Ernesto Corrales Rodríguez es un abogado sinaloense y militante del Partido Sinaloense (PAS), organización fundada por Héctor Melesio Cuén Ojeda, exsecretario de Salud estatal.

¿Quién es Fausto Corrales? (Fausto ECorrales)

Asimismo, es hijo de Víctor Antonio Corrales, quien fue rector de la UAS y posteriormente dirigente del Partido Sinaloense. Corrales Burgueño sucedió a Melesio Cuén en la rectoría de la universidad.

Su nombre tomó relevancia porque, de acuerdo con la FGR, acompañó a Cuén a la reunión del 25 de julio de 2024 en la que ocurrieron los hechos relacionados con su homicidio y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

La FGR lo señala por su probable intervención en encubrimiento relacionado con el homicidio de Melesio Cuén y falsedad de declaraciones. La autoridad sostiene que habría dado versiones contradictorias.

¿Qué edad tiene Fausto Corrales?

La edad de Fausto Corrales es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Fausto Corrales?

Dado que Fausto Corrales nació el 20 de enero, su signo zodiacal es Acuario.

¿Fausto Corrales está casado?

Fausto Corrales se habría casado en 2022.

¿Quién es Fausto Corrales? (Fausto ECorrales)

¿Fausto Corrales tiene hijos?

De acuerdo con sus redes sociales, Fausto Corrales tiene dos hijas gemelas menores de edad.

¿Qué estudió Fausto Corrales?

Fausto Corrales es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con especializaciones en derecho electoral, constitucional y derechos humanos.

¿Cuál es la trayectoria de Fausto Corrales?

Fausto Corrales tiene una amplia trayectoria en el PAS, partido fundado por Melesio Cuén al que se afilió el 17 de marzo de 2017, aunque su registro como militante fue validado posteriormente.

Tuvo participación dentro de la estructura juvenil del partido y posteriormente se acercó políticamente a Morena. En 2023 promovió públicamente la candidatura presidencial de Adán Augusto López.

Fausto Corrales está ligado al caso de Melesio Cuén y El Mayo Zambada

Fausto Corrales se convirtió en una pieza relevante dentro de la investigación sobre el homicidio de Melesio Cuén y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurridos el 25 de julio de 2024 en Sinaloa.

La relevancia de Corrales deriva de que, según la FGR, acompañó a Melesio Cuén a la reunión a la que fue citado El Mayo Zambada previo a su secuestro, para después ser llevado a Estados Unidos.

La versión adquirió mayor relevancia luego de que Zambada declaró que Melesio Cuén fue asesinado en el mismo sitio, contrario a la explicación inicial que apuntaba a un intento de robo.

Fausto Corrales fue considerado un testigo clave debido a que habría estado presente durante los acontecimientos y se le acusa de incurrir en contradicciones durante sus declaraciones, así como de cometer omisiones.

El caso continúa bajo investigación y la situación jurídica de Fausto Corrales deberá ser determinada por las autoridades judiciales tras su detención. Se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.