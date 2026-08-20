El mercado de fichajes de Chivas podría tener un nuevo movimiento inesperado, pues el mediocampista Brian Gutiérrez habría solicitado salir del conjunto rojiblanco debido a diferencias con el entrenador Gabriel Milito, situación que podría provocar su salida del Rebaño en los próximos días.

De acuerdo con información del periodista Raoul Ortiz, el futbolista habría pedido a la directiva de Chivas estudiar la posibilidad de abandonar el equipo debido a que su relación con el estratega argentino se habría deteriorado.

Aunque no se han revelado públicamente los motivos específicos del supuesto desencuentro, el escenario podría desembocar en una separación entre ambas partes.

Brian Gutiérrez tendría una oferta de Europa

La situación toma mayor relevancia debido a que, según el mismo reporte del periodista, podría llegar una oferta procedente de Europa por el futbolista Brian Gutiérrez durante los próximos días.

La eventual propuesta del Viejo Continente abriría una alternativa para que Chivas analice una transferencia y para que el jugador encuentre un nuevo destino profesional.

Brian Gutiérrez tendría diferencias con Gabriel Milito y podría dejar Chivas. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Por ahora, no existe confirmación oficial por parte del Guadalajara ni del propio jugador sobre una solicitud formal de salida o una ruptura con Gabriel Milito.

¿Salida de Brian Gutiérrez afectaría a Chivas?

Brian Gutiérrez llegó al proyecto rojiblanco con la expectativa de convertirse en una pieza importante del equipo. Sin embargo, cualquier diferencia con el cuerpo técnico podría modificar sus planes y llevarlo a buscar minutos y continuidad lejos de Guadalajara.

Para Chivas, una posible salida representaría otro movimiento relevante en una plantilla que continúa ajustándose bajo el mando de Milito. La directiva deberá valorar si acepta una eventual propuesta europea o si intenta mantener al futbolista dentro del proyecto.