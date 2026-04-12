El Estadio Universitario, sede de los partidos como local de Tigres, se ha convertido en tema de conversación entre aficionados del futbol mexicano.

Durante el partido entre Club Tigres y Chivas comenzó a circular un video en el que se muestra como el piso de concreto está roto, sucio, con manchas y grietas por todos lados.

Además, en el mismo video se observan los baños portátiles instalados en el Estadio Universitario, algunos designados para mujeres y otros para hombres.

Increíble el estado del estadio universitario @ArizpeMiguelZ @TigresOficial DEPLORABLE.

Los invito a ver el video completo para que vean los baños de mujeres 👎🏻#Tigres pic.twitter.com/pXadcD16ap — AM (@AronGzz) April 11, 2026

Aficionados explotan contra el estado del Estadio Universitario de los Tigres

En redes sociales varios usuarios comentaron sobre esta situación, que no es nada nueva para aquellos aficionados de Tigres que se dan cita cada 15 días.

Mientras algunos sostenían que es lo normal en un estadio con más de 60 años de existencia, otros argumentaban que se trataba de uno de los peores estadios de la Liga MX.

Además, un punto curioso es que Tigres tiene una de las plantillas más caras del futbol mexicano, sin embargo, su estadio no se encuentra en las mejores condiciones.

¿A quién pertenece el Estadio Universitario de los Tigres?

Aunque actualmente el Club Tigres es gestionado por Sinergia Deportiva, empresa filial de CEMEX, ellos no son los dueños del Estadio Universitario.

En realidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León es dueña de la actual sede de los partidos como local del equipo felino.

Durante años se ha hablado de un posible cambio de casa para Tigres, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.