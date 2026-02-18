El Estadio Universitario, casa de los Tigres, será sede de entrenamiento para una Selección durante el Mundial 2026.

De acuerdo con varios reportes, el Estadio Universitario tiene prácticamente acordado con la FIFA para que se convierta en sede de alguna Selección mundialista durante la Copa Mundial 2026.

¿Qué Selección tomaría el Estadio Universitario durante el Mundial 2026?

Los Tigres firmaron un contrato con la FIFA para ceder sus instalaciones durante el Mundial 2026, pues el inmueble cuenta con todas las certificaciones necesarias para ser parte de la Copa Mundial 2026, pues incluso un especialista dio el visto bueno a la calidad del césped.

Reportes indican que la Selección de Japón, que es parte del Grupo F para el Mundial 2026, sería la principal candidata para utilizar el Estadio Universitario como sede de entrenamiento.

Esto, debido a que el cuadro nipón jugará la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio BBVA, por lo que se les facilita entrenar en el Estadio de Tigres por la cercanía.

Mundial 2026: Estadio Universitario será sede de entrenamiento. (Javier Martínez/Mexsport)

Asimismo, la Asociación de Futbol de Japón (JFA) mantiene pláticas directas con la directiva del equipo de la Liga MX para utilizar el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como su base de preparación fuera del periodo oficial de la FIFA.

¿Tigres podría jugar en el Estadio Universitario la Liguilla?

Pese a que América, Chivas y Rayados deberán entregar su estadio a la FIFA antes del inicio del Mundial 2026, habría una excepción con los Tigres.

Esto debido a que el contrato que firmó Tigres con la FIFA permitiría al club de la Liga MX seguir utilizando su estadio para la Liguilla del Clausura 2026.