¿Copia o plagio? En el mundo existen muchos equipos que son idénticos. Con algunos de la Liga MX no es la excepción. Tigres tiene un clon en Japón, se visten igual y son incomparables.

Es que parece que algunos clubes basan su identidad en otros. Tal vez creían que no nos íbamos a dar cuenta pero sí. Pero antes de ver el clon de Tigres, repasemos otros ejemplos.

Como dato curioso, el Monarcas Morelia, ya extinto en la Liga MX, tiene una calca en Bélgica. La historia es que el KSK Maldegem organizó un concurso para hacer su logo.

Alguien copió el escudo de Morelia y terminó ganando. Cuando le preguntaron al dueño comentó que no sabía quién había sido. Como sea se quedó para la historia.

Logo de KSK Maldegem y Monarcas Morelia (Especial)

Liga MX: Tigres tiene un “clon” en Japón que también viste de amarillo y es incomparable

Como vimos, Tigres tiene una copia en Japón. Se llama Vegalta Sendai y su uniforme es idéntico al del equipo de la Liga MX. Eso llamó la atención en redes sociales que se comenzó a hacer viral.

No se sabe si es una casualidad, pero el uniforme del Vegalta Sendai tiene los mismos colores de Tigres, amarillo y azul. Puede que la marca Adidas se haya inspirado para su playera.

Y es que el club de Japón no tiene nada que ver con el equipo mexicano. Ni si quiera su mascota es un tigre, parece ser un ave.

Liga MX: Tigres tiene un “clon” en Japón que también viste de amarillo y es incomparable (Captura de pantalla)

¿Quién es el Vegalta Sendai? El equipo de Japón que es idéntico a los Tigres

Vegalta Sendai, es un equipo de la segunda división de Japón. Lleva ese nombre por estar ubicado en la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi.

Se debe decir que no siempre ha tenido los mismos colores que Tigres. Sus patrocinadores han jugado con los diseños, pero fue este último que parece una calca.

En 1994 fue campeón de la primera división de Japón, su mayor logro, pero más que eso, es un equipo popular del país asiático.