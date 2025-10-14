La Fórmula 1 continúa su temporada 2025 con el GP de Estados Unidos; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de George Russel en el GP de Singapur, la Fórmula 1 volverá a encender motores en el Circuito de las Américas de Estados Unidos.

GP de Estados Unidos: Fechas en la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 llega al continente americano con la carrera 18 de la temporada 2025, el GP de Estados Unidos, cuyas actividades inician el viernes 17 de octubre y terminan el domingo 19 de octubre.

GP de Estados Unidos: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 tendrá una práctica, clasificación sprint, carrera sprint, clasificicación y carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Estados Unidos.

Práctica | Viernes 17 de octubre | 11:30 horas

Clasificación sprint | Viernes 17 de octubre | 15:30 horas

Carrera sprint | Sábado 18 de octubre | 11 horas

Clasificación carrera principal| Sábado 18 de octubre | 15 horas

Carrera GP de Estados Unidos | Domingo 19 de octubre | 13 horas

GP de Estados Unidos: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Estados Unidos será a través de la cadena SKY Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Estados Unidos

Fecha: Carrera el domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito de las Américas

Transmisión: SKY Sports y F1TV

¿Cómo fue el GP de Singapur de la Fórmula 1?

McLaren fue coronado como la mejor escudería de la Fórmula 1 en el GP de Singapur, carrera que fue ganada por George Russell de Mercedes.

George Russell mantuvo el control saliendo desde el primer puesto de la parrilla de salida para lograr su segunda victoria del año, tanto para él como para Mercedes.

Russel quedó por delante de Max Verstappen de Red Bull, quien superó a Lando Norris y se mantuvo en el segundo lugar.

George Russell | Mercedes Max Verstappen | Red Bull Lando Norris | McLaren Oscar Piastri | McLaren Andrea Kimi Antonelli | Mercedes

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Estados Unidos?

Previo al GP de Estados Unidos, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: