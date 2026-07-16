Harry Kane, el líder de la selección de Inglaterra, aceptó que no será sencillo superar la eliminación en las semifinales del Mundial 2026, pero prometió recuperarse y volver en busca del anhelado campeonato.

A través de sus redes sociales, Harry Kane mandó un mensaje al mundo del futbol, pero en especial a los aficionados de Inglaterra.

“Ahora mismo no hay palabras lo suficientemente grandes para superar esta sensación de vacío en el estómago. Estuvimos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. ¡Hemos dado todo en estas últimas 7 semanas y no cumplirse es difícil de aceptar!" Harry Kane, jugador de Inglaterra

Lionel Messi estrechando la mano con Harry Kane en el Mundial 2026 (Odd ANDERSEN / AFP / AFP)

Harry Kane se va orgulloso de lo hecho por Inglaterra en el Mundial 2026

Harry Kane reconoció que las expectativas para Inglaterra era altas, pues llevan ocho años buscando como grupo el campeonato del Mundial.

Tras otra eliminación, Kane advirtió que ahora tienen que irse, procesarlo y encontrar la manera de mejorar.

"Estoy muy orgulloso de los chicos y de lo que hemos demostrado a lo largo de este torneo: partidos duros y entornos complicados que hemos superado" Harry Kane, jugador de Inglaterra

Kane pide levantarse, creer y volver a intentarlo

Con muchos recuerdos positivos se va Harry Kane del Mundial 2026, y aunque reconoce que ir a por la gloria no siempre significa se conseguirá, pide volver a luchar por ello.

“Que te derriben, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra opción que seguir creyendo y luchando” Harry Kane, jugador de Inglaterra

Inglaterra aún no se despide del Mundial 2026

Con el partido por el tercer lugar ante Francia aún pendiente para Inglaterra, Harry Kane agradece a a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios.

Kane extendió su gratitud a sus compañeros en la selección de Inglaterra, además del personal por todo lo que dieron.