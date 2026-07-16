Harry Kane, delantero de la selección nacional de Inglaterra, rompió el silencio sobre si volverá a jugar un Mundial.

La reciente eliminación de Inglaterra tras caer 2-1 frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, ha dejado una estela de incertidumbre sobre el futuro de Harry Kane.

Harry Kane rompe el silencio sobre si volverá a jugar un Mundial (Richard Pelham / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Harry Kane no descarta continuar su carrera para el Mundial 2030

En medio de la derrota de Inglaterra, Harry Kane se pronunció sobre si volverá a jugar un Mundial compartiendo sus reflexiones sobre lo que representa para él vestir la camiseta de su selección nacional.

El goleador inglés manifestó que liderar a su selección nacional no es únicamente una responsabilidad profesional de alto nivel.

Por el contrario, Harry Kane afirmó que representar a Inglaterra representa el mayor orgullo de su carrera y la actividad que más disfruta por encima de cualquier otra cosa.

Ante ello, señaló estar consciente de que el ciclo mundialista impone una espera de cuatro años, lo que representaría que llegará con 37 años al Mundial del 2030.

Ejemplo de esta situación, el delantero de Inglaterra refirió a su enfrentamiento con la figura de Argentina, Lionel Messi, quien está jugando el Mundial 2026 con 39 años.

Lionel Messi estrechando la mano con Harry Kane en el Mundial 2026 (Odd ANDERSEN / AFP / AFP)

Así, Kane externó su deseo de no apresurarse en tomar una decisión definitiva sobre su retiro del combinado nacional inglés.

Para el goleador, aunque el trayecto hacia la próxima justa mundialista pudiera parecer extenso, su pasión por defender los colores de Inglaterra hará que analice con detenimiento los pasos a seguir en su trayectoria profesional.