Jude Bellingham protagonizó una polémica tras el partido Argentina vs Inglaterra luego de darle un zape a Valentín Barco.

El golpe en la nuca del futbolista inglés contra el argentino fue captada desde la transmisión televisiva del partido de semifinales donde Argentina venció a Inglaterra 2-1, lo que desató las criticas.

Sin embargo, momentos después surgieron videos desde otros puntos de vista donde parece que el zape fue una reacción de Bellingham a un comentario hecho por Barco.

El comentario de Valentín Barco que provocó a Bellingham

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, Bellingham se molestó por un comentario hecho por Valentin Barco en español durante la celebración del segundo gol de argentina.

El centrocampista argentino salió de la banca para celebrar el gol que les dió el pase a la final del Mundial 2026; al acercase, dijo algo en español que fue escuchado por Jude Bellingham, quien también habla español.

Este comentario desató el enojo del jugador inglés, quien reaccionó dándole un zape a Valentín Barco.

Si bien no se ha revelado cuál fue el comentario hecho por el argentino, ha trascendido que lo dicho fue considerado como una falta de respeto hacia Bellingham, quien no evitó mostrar su molestia.

Aquí está, el payaso de Valentín Barco va a burlarse de Jude Bellingham después del partido.



Por eso NADIE TE CONOCE PAYASO.



Que asco me da todo Argentina. pic.twitter.com/HN3X4VIXNk — MT2 (@madrid_total2) July 15, 2026

Tras el golpe en la nuca, los dos futbolistas intercambiaron palabras y algunos empujones que fueron rápidamente detenidos por sus compañeros, quienes intervinieron para evitar que el conflicto escalara.