Harry Kane le ganó el Balón de Oro a Kylian Mbappé por una diferencia de solo 28 puntos en la votación oficial de la edición 2026.

El triunfo del delantero inglés se convirtió en el cuarto margen de diferencia más justo de toda la historia del Balón de Oro.

El top tres del Balón de Oro 2026:

Harry Kane | 1.055 puntos Kylian Mbappé | 1.027 puntos Lamine Yamal | 881 puntos

Tras la entrega del Balón de Oro 2026 celebrada en Londres, los organizadores del evento, France Football y L’Équipe, revelaron este viernes 30 de octubre el desglose final de los puntos otorgados por el jurado de 100 periodistas internacionales.

Harry Kane tuvo un gran Mundial 2026 (@ballondor)

¡Por fin tenemos la clasificación detallada! Harry Kane, el delantero del Bayern de Múnich ganó con tan solo 28 puntos de ventaja sobre el francés Kylian Mbappé“ Organización del Balón de Oro 2026

Lionel Messi terminó en quinto lugar, por debajo del ganador del 2025, el español Rodri.

El mexicano Julián Quiñones sumó 4 puntos para quedar en el lugar 28.

Así se definió al ganador del Balón de Oro 2026

Harry Kane fue elegido como ganador del Balón de Oro 2026 por un jurado internacional de periodistas, con un representante por cada país entre los primeros 100 de la última actualización de los rankings FIFA en la rama varonil y 50 en caso de las mujeres.

Cada jurado seleccionó a diez jugadores por orden decreciente de mérito a partir de una lista de 30 candidatos.

Estos diez futbolistas recibieron 15, 12, 10, 8 ,7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. El Balón de Oro se concedió al jugador con el mayor número de puntos.

Los 10 futbolistas más votados para el Balón de Oro 2026: