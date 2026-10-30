Pachuca vs Tigres se miden en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 17 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Tigres
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
Pachuca vs Tigres es el primero de los cuatro partidos programados este sábado 31 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.
Pachuca vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El sábado 31 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Pachuca vs Tigres.
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Pachuca vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Tigres.
Pachuca vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El partido Pachuca vs Tigres podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Pachuca vs Tigres
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One