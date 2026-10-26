El Balón de Oro 2026 al Mejor Jugador del Año fue ganado por Harry Kane este lunes 26 de octubre en el Palladium de Londres.

Harry Kane ha roto récords goleadores en Alemania y ganado títulos con el Bayern Múnich, además fue uno de los mejores en el Mundial con la selección de Inglaterra.

El Balón de Oro 2026 reunió en su lista de 30 nominados a una nueva generación de astros del fútbol, encabezada por Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Lionel Messi llegó aún en la pelea por el máximo premio individual del fútbol a los 39 años tras su actuación en el Mundial 2026.

Además, la tendencia marcaba que el inglés Harry Kane podría dar la sorpresa, también tras el gran torneo hecho en la Copa del Mundo 2026.

Harry Kane tuvo un gran Mundial 2026 (@ballondor)

Los números que le dieron a Harry Kane el Balón de Oro 2026

Harry Kane anotó 73 goles entre Bayern e Inglaterra: 61 con su club y 12 con su selección. Conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, sus 36 tantos ligueros le dieron la Bota de Oro europea.

En el Mundial 2026 marcó seis goles y ayudó a Inglaterra a terminar en tercer lugar. Su producción goleadora se sostuvo en distintos escenarios y terminó llevándolo hasta el mayor reconocimiento individual del futbol.

¿Quiénes eran los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

La lista de 30 futbolistas nominados para el premio masculino del Balón de Oro 2026, tuvo a cuatro nombres dominando la conversación rumbo al gran día.

Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Lionel Messi llegaron como los favoritos para levantar el premio, que en el 2025 ganó Ousmane Dembélé.

Lamine, Mbappé y Messi se quedaron sin el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal fue elegido como el mejor jugador joven durante los últimos dos años y, tras ayudar a España a conquistar el Mundial y al Barcelona a consagrarse en La Liga, parecía posicionado para ganar su primer Balón de Oro.

Sin embargo, Yamal se conformó con salir de nuevo con el trofeo al mejor futbolista joven.

Kylian Mbappé tuvo una temporada individual sobresaliente, y tras el Mundial 2026 terminó como el máximo goleador en la historia de ese torneo, aunque no llevó al Real Madrid ni a Francia a conquistar títulos.

Finalmente y pese a jugar en la MLS, Lionel Messi no salió de la conversación del Balón de Oro, pues llevó a Miami a ganar su primer campeonato y volvió a llevar a la Selección de Argentina a la final del Mundial, aunque esta vez terminó subcampeón.