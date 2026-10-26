Una filtración previa a la gala del Balón de Oro 2026 desató confusión y especulaciones entre aficionados al futbol luego de que la página oficial del premio publicara de forma anticipada contenidos que señalaban a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé como ganadores.

La lista de los ganadores del Balón de Oro 2026 estuvo disponible durante varios minutos antes de ser retirada, alimentando dudas sobre el resultado final de la ceremonia.

El incidente ocurrió horas antes de la entrega de Balón de Oro 2026 y llevó a los organizadores a iniciar una investigación para esclarecer el origen del error.

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¿Qué publicó el Balón de Oro sobre Kane, Yamal y Mbappé?

Los enlaces en los que Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé aparecieron como ganadores del Balón de Oro 2026, destacaron las cualidades por las que habrían ganado el premio al mejor jugador.

“Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: estos son sus mejores goles de una temporada de 61 tantos”, destacaron al delantero inglés.

Sobre Lamine Yamal destacaron su categoría de joya del Barcelona, quien a sus 19 años se convertía en el ganador más joven de la historia.

Investigan por qué se publicaron como ganadores a Kane, Yamal y Mbappé

Los enlaces erróneos que dieron como ganadores del Balón de Oro a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, permanecieron activos cerca de media hora antes de ser borrados por completo.

Al respecto, los organizadores abrieron una investigación profunda para esclarecer lo acontecido y tomar medidas severas ante el incidente.

La confusión se viralizó rápidamente en redes sociales debido a que los tres futbolistas forman, junto a figuras como Lionel Messi, el grupo de los favoritos para conquistar el Balón de Oro 2026.