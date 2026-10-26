Charlyn Corral volvió a colocar al futbol mexicano en la élite internacional al ser reconocida como la Mejor Delantera del Año durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.

La atacante del Pachuca recibió el galardón gracias a una temporada extraordinaria marcada por una impresionante producción goleadora tanto con su club como con la Selección Mexicana.

El reconocimiento de Charlyn Corral representa un hito para el balompié nacional, ya que la convierte en la primera futbolista mexicana en recibir un premio otorgado por France Football, organizadora del Balón de Oro 2026.

¿Por qué ganó Charlyn Corral el premio a la Mejor Delantera del Año?

Charlyn Corral es una goleadora implacable, y su calidad fue premiada como la Mejor Delantera del Año, tras haber cerrado un espectacular año 2025 con 57 goles entre el Pachuca Femenil y la Selección Mexicana.

Por ese logro, la IFFHS también la reconoció como la máxima goleadora mundial por segundo año consecutivo.

Durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 celebrada en Londres, Charlyn Corral recibió el galardón en la rama femenina a la par del delantero inglés Harry Kane, ganador en la categoría masculina.

Charlyn Corral hizo historia para el futbol mexicano femenil (@TuzosFemenil)

¿Qué dijo Charlyn Corral tras ser premiada como la Mejor Delantera del Año?

Después de recibir el premio como la Mejor Delantera del Año en la ceremonia del Balón de Oro 2026, Charlyn Corral compartió su emoción.

La delantera del Pachuca destacó que México está trabajando bien en el futbol femenil, y su reconocimiento es una muestra de ello.